Cercs no té el radar per tram que va anunciar Trànsit el 2015

Els Servei Català de Trànsit (SCT) va anunciar fa tres anys que col·locaria al tram de Cercs de la C-16 un dels primers radars per tram fora de Barcelona, però encara no hi ha cap dispositiu que mesuri la velocitat dels vehicles que hi circulen. Tot i que al llarg d'aquest temps s'ha anunciat diverses vegades que l'acabarien instal·lant, el cert és que els radars per tram han arribat a altres punts de Catalunya abans que al Berguedà. De fet, a la mateixa C-16 n'hi ha un entre Sant Cugat i Barcelona.

A l'altura de la Rodonella (al terme municipal de Cercs) hi ha una plataforma metàl·lica on s'hauria d'instal·lar una de les càmeres que llegeix la matrícula dels vehicles i la carcassa on ha d'anar el radar. Però encara no hi ha els dispositius. L'únic que hi ha al tram de la C-16 de Cercs -tot just després de sortir del túnel-, hi ha una altra plataforma metàl·lica que mesura la velocitat dels cotxes que hi circulen i la mostra als conductors a través d'una pantalla. Però en cap moment hi ha un radar que multin els vehicles que passen el límit de velocitat.

Després de l'anunci, fa tres anys, el Servei Català de Trànsit ha fet públic diverses vegades que col·locaria el radar, però encara no hi és. A l'estiu del 2016, el llavors conseller d'Interior, Jordi Jané, va explicat que Trànsit l'instal·laria a l'agost d'aquell any. Per altra banda, l'any passat, Eugenia Doménech, que fa un any era directora de la SCT, va afirmar que després de l'estiu col·locarien els radars, però un any després encara no l'han instal·lat. I no s'ha det4erminat cap data.

Per altra banda, el departament d'Interior instal·larà tres nous radars a la xarxa viària catalana i dos se situaran a l'Anoia, concretament a l'A-2, al tram entre Igualada i Jorba. L'altre anirà a l'AP-7, entre Santa Perpètua i Mollet. Així ho va explicar el conseller Miquel Buch, en una roda de premsa acompanyat pel director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau, on van alertar de l'altra sinistralitat.