Els Mossos i la Policia Local de la regió central estan en alerta arran de l'atac a Cornellà

Els cossos de seguretat de la Catalunya Central estan en alerta després de l'atac d'un ciutadà algerià dilluns a la matinada a una mossa d'esquadra de la comissaria de Cornellà. La policia no ha augmentat l'alerta terrorista ni fa més controls de vigilància, però l'intent d'homicidi a l'agent -segons els Mossos-, amb crits «d'Al·là és gran» ha fet que els cossos policials prenguin més consciència que no poden abaixar la guàrdia. Per aquest motiu els comandaments dels Mossos han recordat als agents i han avisat les policies locals que estiguin alerta i no oblidin les mesures d'autoprotecció.

Fonts de la comissaria dels Mossos a Manresa han explicat que s'han avisat totes les policies locals de les comarques centrals que segueixin exhaustivament les mesures d'autoprotecció. Les mateixes fonts indiquen que es tracta de rutines que s'han de fer diàriament, però arran del que ha passat a Cornellà s'ha insistit que se segueixin perquè en el dia a dia «moltes vegades s'abaixa la guàrdia».

La policia catalana ha informat Regió7 que no s'han incrementat els punts de control habituals i que aquests llocs de vigilància, entre els quals hi ha Montserrat, ja hi ha agents normalment que observen qualsevol fet o persones sospitoses.

Arran de l'atac de dilluns, però sobretot dels atemptats de fa un any, els Mossos d'Esquadra de la regió central tenen clar que les mesures d'autoprotecció s'han de seguir al peu de la lletra perquè, segons expliquen, els atacs gihadistes poden tenir lloc en qualsevol lloc i el modus operandi és imprevisible. Catalunya es troba en el nivell 4 d'alerta terrorista (d'una escala de 5) des dels atemptats a la revista Charlie Hebdo, de París, a l'any 2015.