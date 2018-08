La policia debat si es podria haver evitat la mort de l'algerià amb pistoles Taser

El portaveu del Sindicat de Policies de Catalunya, David Miquel, va defensar ahir que si els agents dels Mossos d'Esquadra disposessin de pistoles Taser l'atacant a la comissaria de Cornellà de Llobregat estaria viu, detingut i «estaria sent interrogat per saber més dades del seu procés de radicalització i contactes». En declaracions a la COPE, Miquel va explicar que en la reunió d'aquest dilluns a la tarda, els comandaments policials els van expressar el seu «suport absolut i total» per l'actuació policial davant l'amenaça del terrorista i va afirmar que «no es podia fer altra cosa més».

En aquest sentit, va assenyalar que «s'ha actuat com les policies d'Europa» i que davant una situació com aquesta «no val el diàleg» i la «reacció ha de ser immediata». «No es pot deixar aquesta persona inhabilitada perquè desconeixem si tenia una armilla amb explosius que pot fer detonar si està ferit», va justificar.

Una arma bàsica



Miquel ha explicat que només els caps de torn –i no a tot el territori encara– disposen d'una arma Taser, que ha qualificat de «bàsica» en un atac d'arma blanca. En no disposar-ne a Cornellà, pel portaveu del sindicat no va quedar cap altra opció que abatre el terrorista. Per aquest motiu, ha rebutjat les crítiques per no haver evitat la mort del presumpte atacant disparant-li un tret en òrgans no vitals o intentant dialogar amb ell.

«Els grups que van amb 'bonismes' sobre la taula i ens estan demanant que es dispari a ferir són els mateixos que en el seu moment es van mostrar en contra d'una manera molt activa que anéssim dotats amb aquesta pistola Taser que ens permetria que en casos com el d'ahir poguéssim reduir aquesta persona i la poguéssim estar interrogant», va insistir.

Per tot plegat, el portaveu del Sindicat de Policies de Catalunya va reiterar les demandes de més seguretat a les comissaries dels cossos policials i va criticar que es prioritzi un disseny de les comissaries on «es prioritza l'estalvi econòmic sobre la base d'elements bàsics de seguretat» i no es disposi de «quelcom tan senzill» com vidres blindats o d'arcs de detectors de metalls, entre altres mesures.