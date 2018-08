Cinquanta veïns d'Abrera desallotjats per una fuita de gas

Una cinquantena veïna d'un bloc de pisos d'Abrera han estat desallotjats aquest dijous al migdia per una fuita de gas a la Rambla del Torrenet. Els Bombers han rebut l'avís a les 13.12 del migdia, quan una màquina excavadora ha trencat les vàlvules d'una canonada de gas mentre feia tasques en aquest punt de la ciutat.

Tres dotacions de Bombes s'han desplaçat fins al punt on ha tingut lloc la fuita i han desallotjat de forma preventiva els veïns, que han estat traslladats fins a la zona del poliesportiu -amb l'ajut de la Policia Local i Protecció Civil- mentre els bombers treballaven en l'edifici afectat. S'ha avisat la companyia de Gas Natural, que hi hi ha enviat tècnics per arreglar la canonada i els efectius de Bombers han comprovat que no hi hagués acumulació de gas en el bloc de pisos. A les 3 de la tarda, els desallotjats han pogut tornar a casa.