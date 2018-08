Desmantellada una organització que traficava tortugues criades a l'Anoia

La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització dedicada al tràfic internacional de tortugues, algunes criades en una masia dels Hostalets de Pierola. En el marc de l'operació, s'han detingut tres persones, dues de nacionalitat alemanya a Mallorca i un a la província de Barcelona –l'individu que criava les tortugues a l'Anoia–, per contraban d'espècies protegides i blanqueig de capitals.

El detingut a Barcelona tenia una botiga de fauna exòtica a l'Hospitalet de Llobregat, que la Guàrdia Civil va escorcollar. Aquest individu donava cobertura als dos detinguts a Mallorca, que també criaven tortugues a gran escala i es dedicaven a comercialitzar les diferents espècies, algunes en perill d'extinció.

La investigació va començar el mes de febrer de l'any passat quan agents de la Guàrdia Civil de l'aeroport de Son Sant Joan de les illes Balears van detectar l'enviament de diversos exemplars de tortugues de l'espècie Coahuila. La majoria emparades pel règim de protecció del Conveni sobre Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades.

Un cop inspeccionat l'enviament, els agents de la Guàrdia Civil van poder comprovar com una part dels exemplars no es corresponien ni amb els declarats en la partida ni amb la documentació que els acompanyava, per la qual cosa van procedir a la seva confiscació. La Guàrdia Civil va iniciar una investigació per trobar els responsables d'aquesta tramesa i els agents van localitzar una finca rústica al terme municipal de Llucmajor (Mallorca), on residien dos ciutadans alemanys. Hi van trobar més de 1.100 exemplars de tortugues de 62 espècies diferents, tant adults com cries, així com més de 750 ous.

Un cop van comprovar que es tractava d'una activitat il·legal, els agents van fer un escorcoll a la finca, i van constatar que el viver era molt més gran del que s'esperava i que tenia com a finalitat la cria «a nivell industrial», segons ha explicat la Guàrdia Civil, de diverses espècies de tortugues d'aigua i de terra.

Un cop detingudes les dues persones responsables del viver i passades a disposició judicial, es va decretar el seu ingrés a la presó. Va ser arran de les detencions quan van descobrir l'estreta col·laboració amb l'individu que criava tortugues a l'Anoia, que també ha estat detingut.

Segons ha explicat la Guàrdia Civil, la funció de l'home que criava tortuges als Hostalets de Pierola era de la «blanquejar» l'activitat il·legal. És a dir, que el seu negoci de l'Hospitalet servia per comercialitzar a gran escala i fer les trameses, tot i que finalment les espècies –algunes en perill d'extinció– que enviava als clients no eren les que declarava.

La recerca s'ha dut a terme en el marc de l'operació Naultinus d'Europol, que ha col·laborat en l'anàlisi d'informació i la coordinació amb altres països de la UE, com Alemanya, França, Itàlia i Àustria. Entre les tortugues que s'han trobat en el marc de l'operació, algunes són endèmiques de Mèxic, Estats Units i Canadà, i protegides per la legislació d'aquests països. A més, hi havia exemplars de tortuga mora catalogada com a «vulnerable» en el catàleg espanyol d'espècies amenaçades.

Entre els exemplars confiscats en aquesta operació s'han trobat 14 de les 50 espècies més amenaçades del món. Hi ha parelles reproductores que poden costar 60.000 euros, segons ha informat la Guàrdia Civil.