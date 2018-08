Els mossos detenen dos menors per intent de robatori amb violència a Manresa

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns, 20 d'agost, dos menors de 14 i 15 anys per intentar robar amb violència una dona gran. Els fets van tenir lloc al carrer Calonge de Muntanyà, quan els dos menors es van apropar a una parell d'edat avançada i li van intentar arrancar, sense èxit, el collaret d'or de la dona. En no aconseguir el seu objectiu, van fugir corrents, però la parella va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que els van detenir l'endemà després de fer gestions per identificar-los. Després d'interrogar-los, se'ls va deixar en llibertat a l'espera de que siguin citats per la Fiscalia de Menors.