Condemnada per amenaces l'ultra de Balsareny encoratjada per Rajoy

La parella de Balsareny formada pels ultres Cristina Arias i Jordi Cervantes no deixa d'acumular sentències condemnatòries per amenaces a l'entorn de l'alcalde. Ara, Arias ha estat condemnada per haver amenaçat en ple ambulatori la dona de l'alcalde del municipi, Isidre Viu, i haver-li dit, entres altres expressions, que li faria la vida impossible. Aquesta ultra de Balsareny és coneguda per haver rebut una trucada de Mariano Rajoy, quan era president, per donar-li suport quan presumptament li van cremar una bandera espanyola que tenia penjada al balcó del seu domicili, el desembre de l'any passat. Després de la trucada, televisions d'àmbit estatal la van entrevistar.

Els fets es remunten al 24 de gener, quan Cristina Arias va anar al Centre d'Atenció Primària (CAP) de Balsareny, on la dona del mandatari local exerceix com a pediatra. La parella d'Arias, Jordi Cervantes –conegut per haver participat en accions ultres–, havia estat acusat per coaccionar l'alcalde, i la seva dona va renunciar a ser la pediatra de la filla menor de la parella espanyolista. Segons la sentència, Arias va aprofitar un moment en què la pediatra, i denunciant, va obrir la porta de la consulta per entrar al despatx. Un cop dins, li va dir «indignada» que hi havia anat per parlar de la renúncia de la seva filla i li va dir que en cap cas havia de renunciar-hi. La jutge conclou que Arias la va amenaçar amb expressions com «et faré la vida impossible» o «ja veuràs el que et passarà», amb la finalitat «d'intranquil·litzar-la», i que li va generar «temor, després de rebre noves represàlies com les que ja van tenir lloc el mes de desembre».

La jutge condemna l'ultra per un delicte lleu d'amenaces. La sentència, emesa pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Manresa, especifica que, com a conseqüència, Arias ha de pagar una multa de 150 euros. És la pena mínima en aquests casos perquè, segons l'escrit judicial, es tracta «d'un fet puntual».

La magistrada dona total credibilitat a la víctima i desmunta els arguments d'Arias al·legant que «la negació d'amenaces no és creïble», tot i que va aportar un enregistrament sonor en el cas. La sentència indica que en un moment de la gravació s'escolta com la denunciada diu «pocavergonya», i per aquest motiu la jutge creu que la podria haver insultat més vegades, tal com la dona de l'alcalde sosté en la denúncia.

Es tracta de la segona sentència que acumula la parella. I és que tampoc va quedar impune l'escarni que l'alcalde va rebre el 2 de desembre passat davant de casa seva per part d'un grup d'ultres. De l'acusació que s'havia fet contra cinc dels seus membres, el jutge en va condemnar tres –entre els quals figurava Jordi Cervantes– i a pagar multes d'entre 300 i 450 euros. El dia de les amenaces s'havia convocat una concentració de suport a Cervantes perquè a la matinada anterior algú va intentar cremar la bandera espanyola que tenia penjada al seu balcó. A la concentració van acudir ultres de Balsareny i d'altres municipis veïns, que es va traslladar a l'exterior del domicili de l'alcalde.

La sentència anterior considera que la concentració tenia per objecte «pertorbar il·legítimament la tranquil·litat» de l'alcalde.