Un cotxe queda penjat sobre el regadiu a l'avinguda de Tudela

Els últims retocs al camí de la Gravera de Manresa estan comportant alguns maldecaps als conductors que circulen per la zona. Un d'ells ha quedat amb el seu vehicle mig penjat sobre el canal de regadiu que hi ha al passatge de Padró, a la cruïlla amb l'avinguda de Tudela, aquest divendres a quarts de 2 del migdia.

A causa dels treballs d'asfaltatge d'última hora del camí de la Gravera, que es reobrirà aquest vespre al trànsit, el darrer tram de l'avinguda de Tudela (que uneix aquest carrer amb el camí remodelat) està tallat al pas de vehicles, els quals han de fer una maniobra inusual si circulen pel passatge de Padró en direcció a l'avinguda de Tudela.

En concret, segons ha pogut saber aquest diari, han de girar cap a l'esquerra i agafar el camí de Cal Xerraire, que passa per darrere de les cases de Miralpeix i va a parar a la carretera de Manresa a Basella, just al costat de la gasolinera Petrocat. Aquest camí també s'utilitza a la inversa, per accedir al barri de la Mion en sentit pujada des de la rotonda de la gasolinera.

El cotxe de la imatge circulava en aquest sentit i intentava accedir a l'avinguda de Tudela pel camí de Cal Xerraire. Però el conductor s'ha trobat amb què tenia prohibit girar a dreta i esquerra, així que ha intentat entrar directament al passatge de Padró, sense adonar-se dels riscos de la maniobra en qüestió, i ha provocat que el vehicle hagi quedat encallat sobre el mur del canal.

Fonts de la Policia Local de Manresa han assegurat a aquest diari al voltant de les dues del migdia que no havien rebut cap avís de l'incident.