Joves que fan 'botellón' al polígon dels Dolors provoquen brutícia i desperfectes

Van beguts i en ocasions bolquen contenidors, tiren ampolles o trenquen vidres d'establiments. Empresaris del polígon dels Dolors de Manresa denuncien que grups de joves embruten i provoquen desperfectes les matinades del cap de setmana, sobretot la nit de dissabte a diumenge. Segons responsables de negocis de l'avinguda dels Dolors, hi ha joves que fan botellón a l'entorn del supermercat Lidl i, en estat d'embriaguesa, provoquen destrosses. L'autorentat que hi ha al costat del supermercat i la gasolinera n'ha patit les conseqüències, amb mànegues trencades i màquines fetes malbé.

L'Ajuntament, conscient que s'hi acumula molta brutícia per l'alta presència de joves els caps de setmana, hi envia els serveis de neteja diumenge al matí, quan fàcilment es poden veure ampolles de vidre i, sovint, contenidors d'escombraries bolcats. A l'avinguda hi ha la discoteca Stroika, que atrau molts joves de Manresa, i alguns grups abans d'entrar-hi beuen alcohol a l'entorn.

Empresaris que denuncien els fets, i prefereixen no dir el seu nom, asseguren que alguns joves pugen fins a la coberta de la nau on és ubicat el Lidl i des d'allà llancen ampolles. De fet, un dels negocis ha presentat fins a sis denúncies als Mossos d'Esquadra pels desperfectes provocats per membres de grups que hi fan botellón.

La policia catalana, que ha confirmat que un negoci ha presentat les denúncies per les destrosses dels dissabtes a la nit, ha dit als empresaris afectats que si no hi ha aldarulls és una situació que ha de solucionar la Policia Local. De fet, aquests empresaris també han contactat amb la Policia Local, però els responen que els falta efectius, dissabte a la nit, per eradicar la problemàtica.

Els empresaris asseguren que fa dos anys que pateixen les conseqüències dels joves que hi fan botellón, però des de llavors, asseguren, el problema s'ha agreujat. Un dels empresaris explica que li ha costat trobar una gestoria que li hagi volgut fer una assegurança, i que anteriorment havia estat amb dues que se n'han desdit, precisament, pels costos d'arreglar la maquinària que els joves fan malbé. Les càmeres de seguretat instal·lades en aquest punt del polígon han captat, fins i tot, com hi ha joves que, després d'haver begut molt alcohol, es fiquen a l'interior d'unes rentadores de roba que hi ha al costat de l'autorentat per a vehicles.

També han trencat vidres d'establiments i fa mesos van cremar la màquina expenedora de refrescos que hi ha al costat de la gasolinera. L'Ajuntament diu que coneix la problemàtica, i que per aquest motiu cada diumenge el servei de neteja retira totes les ampolles que hi ha a la zona.