Els Bombers fan avui una crema prescrita al Bruc per prevenir incendis

Aquest dilluns al matí els Bombers de la Generalitat fan una crema prescrita al Bruc en el marc del projecte Life Montserrat, que ajuda a prevenir i minimitzar els grans incendis forestals.



L'objectiu és la millora d'una zona de pastura per a rucs que és estratègica per la gestió d'incendis forestals. Aquest paratge va ser escollit pel Grup d'Actuacions Forestals (GRAF) com a zona estratègica i posteriorment es va estassar i s'hi va instal·lar un grup de rucs que en pasturen la vegetació, col·laborant així en el seu manteniment. Amb les cremes prescrites de les zones obertes es millora la pastura dels animals.



La gestió d'aquesta àrea, a l'oest de la urbanització Montserrat Parc, suposa un treball preventiu de cara als incendis per tal de protegir el nucli habitat. En moments com l'actual, en el qual el risc d'incendi és relatiu, els Bombers poden treballar en la millora del paisatge amb un element natural com és el foc dins els seus paràmetres naturals, l'estiu. D'aquesta manera es preserven al màxim els indicadors de biodiversitat.



Una crema prescrita és l'aplicació controlada de foc a estructures de vegetació, sota unes condicions meteorològiques, de combustible i topogràfiques fixades, amb la intenció d'assolir un objectiu determinat com ara la silvicultura preventiva d'incendis, facilitar la regeneració d'una certa espècie vegetal o el pasturatge.



Participen en l'acció d'aquest matí al Bruc dos camions d'aigua i tres vehicles lleugers dels Bombers de la Generalitat. Es pot seguir l'evolució de la crema al Twitter dels Bombers @bomberscat.





Si veieu una columna de fum a Montserrat Parc (el Bruc), es tracta d'una crema prescrita #bomberscat #GRAF que s'emmarca dins del projecte #LIFEMontserrat. Amb l'actuació es col·labora a prevenir i minimitzar els grans incendis forestals #IIFF a la zona. pic.twitter.com/2c9oidiF0g — Bombers (@bomberscat) 27 d´agost de 2018