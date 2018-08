Rescaten quatre joves que s'havien perdut a Montserrat

Quatre joves han estat rescatats aquest dilluns a la matinada pels Bombers de la Generalitat a Montserrat, al terme municipal de Monistrol, després d'haver-se perdut mentre feien una caminada per la muntanya. Els Bombers van rebre l'avís ahir quan passaven pocs minuts de les 10 de la nit.

Els nois, d'uns 20 anys, van quedar encallats en una zona de difícil accés, davant d'un fort pendent, el qual no podien descendir. Segons fonts dels Bombers no estaven lluny de la carretera, però no es podien moure de l'indret perquè podia resultar perillós.

Dos vehicles i una unitat dels GRAE han treballat en les tasques de rescat, malgrat que aquesta darrera no s'ha hagut d'activar finalment. Els joves han estat localitzats sans i estalvis sobre 3/4 d'1 de la matinada i han estat portats fins a l'estació de tren de Monistrol de Montserrat.