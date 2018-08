Cremen dues furgonetes a l'exterior de la fàbrica dels Polvorers

Dues furgonetes van cremar ahir a l'exterior de l'antiga fàbrica dels Polvorers de Manresa. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 18.33. Els vehicles, que van quedar completament calcinats per les flames, són dues furgonetes velles, una blanca i una altra gris.



El foc també va afectar palets de fusta i altra brossa que hi havia escampada pel pati exterior de la nau. No hi havia, però, ningú a l'interior de la fàbrica ni prop del punt on es va originar el foc, del qual se'n desconeixen les causes. Quatre dotacions dels Bombers van treballar durant aproximadament una hora i quart per apagar les flames. A les 8 del vespre van retirar-se de l'indret.



Les instal·lacions fabrils són situades a la carretera vella que connecta l'estació de Renfe amb la C-55, just al costat del riu Cardener. El complex, construït al segle XIX, és catalogat com a bé local d'interès cultural. El març del 2016 va ser cedit pels propietaris, la família Palou i Godall, a la Fundació Ibn Battuta, que havia de dur a terme actuacions per frenar l'avançat estat de degradació de la fàbrica. De moment, però, no s'hi ha realitzat cap acció i el consistori manresà ja va multar l'entitat a final de l'any passat per aquest motiu.



Cal recordar que la cessió, de fet es pot considerar una autopassada. La Fundació Ibn Battuta té com a vicepresident Ramon Palou, un dels expropietaris dels Polvorers, que és cònsol honorari de Guinea Bissau. Va ser arran del canvi de titularitat que l'Ajuntament va notificar altra vegada el requeriment de l'ordre d'execució de les obres necessàries per aturar la degradació de l'element patrimonial.





