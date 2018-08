L'Audiència Nacional decreta presó incondicional per al criminal holandès detingut a Castellterçol

La jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha decretat presó provisional i sense fiança per a Joseph Theresia Johannes Brech, detingut diumenge a Castellterçol i reclamat per la justícia holandes per agredir sexualment i assassinar un nen d'onze anys a Holanda. Uns fets que van passar fa més de 20 anys. Sobre ell pesava una ordre de detenció i entrega i la magistrada ha decidit empresonar el detingut mentre es cursa l'extradició. En la declaració davant l'Audiència Nacional, el detingut ha acceptat la seva entrega als Països Baixos. Lamela justifica que no té arrelament a l'Estat, on ha reconegut que va arribar-hi al març sense un rumb fix i on no hi té família. A més, la magistrada subratllat que Holanda el reclama per a fets que podrien comportar pena de cadena perpètua o de fins a 30 anys de presó i que això "augmenta el risc" que es vulgui "sostreure" de l'acció de la justícia.

La policia espanyola ha detingut aquest diumenge a Castellterçol (Moianès) a un home buscat per l'agressió sexual i l'assassinat d'un nen d'onze anys a Holanda fa més de 20 anys. Es tracta d'un dels criminals més buscats per les autoritats holandeses, un expert en supervivència en solitari en refugis o fins i tot coves. Ha estat arrestat en una muntanya propera a Castellterçol quan va sortir a tallar llenya. Els fets pels quals se l'investiga van ocórrer l'agost de 1998. El menor va desaparèixer de la seva tenda de campanya quan dormia en un campament d'estiu, on l'arrestat treballava com a monitor. L'endemà de la desaparició es va localitzar el cadàver del nen en una pineda a un quilòmetre del campament.

Després de declarar davant l'Audiència Nacional, la titular del jutjat central d'instrucció 3, Carmen Lamela, ha obert un procediment per fer efectiva l'ordre d'entrega a Holanda i, mentrestant, ha dictat com a mesura cautelar el seu empresonament. A través de videoconferència, el detingut ha acceptat la seva entrega, segons informa l'Audiència Nacional.

En la interlocutòria, Lamela acorda presó incondicional i sense fiança perquè el detingut no té arrelament ni família a l'Estat i s'enfronta a petició de penes altes. El criminal ha explicat en seu judicial que va arribar a Espanya el passat mes de març i que no tenia cap direcció fixa ni família. "Aquestes circumstàncies no garanteixen suficientment el seu arrelament en territori espanyol i que no vulgui a sostreure's novament a l'acció de la justícia", justifica Lamela.

La magistrada també subratlla que Johannes Brech ja ha eludit l'acció dels tribunals als Països Baixos i que, per això, el fiscal de Limburg el passat 11 de juny de 2018 va emetre aquesta ordre europea de detenció i entrega pels delictes d'homicidi, agressió sexual, sostracció de menor i detenció il·legal. Lamela afegeix que el reclamat ha acceptat la seva entrega i que, per assegurar-se que es fa "en el termini més breu que estableix la llei", és necessari que estigui entre reixes.