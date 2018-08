Un virulent incendi crema la càrrega d'un camió a l'A-2, a Montmaneu

Un incendi ha cremat aquest dilluns al matí la càrrega d'un camió que circulava per l'autovia A-2, a Montmaneu, segons han informat els Bombers de la Generalitat. El conductor ha resultat il·lès.

Els fets han tingut lloc poc abans de les 10 del matí, quan, per causes que es desconeixen, ha començat a cremar la càrrega del camió, formada per peces metàl·liques d'automòbil.

Fins a l'indret s'hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers, que han donat per extingit l'incendi al cap de mitja hora. Com a conseqüència dels fets, els Mossos han hagut de tallar inicialment la calçada en sentit Lleida i, posteriorment, han mantingut tallat un carril de l'autovia.