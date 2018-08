Brech assessorava a la masia sobre cosmètics naturals

? L'holandès arrestat a Castellterçol es trobava des del mes de juny al mas El Vilet assessorant els seus responsables, que es dediquen a l'elaboració de cosmètics naturals. Així ho va explicar ahir a l'ACN el responsable del negoci, Lucas, que és qui el va contractar. L'home, encara sorprès per la notícia, va definir ahir Brech com una persona «correcta, respectuosa però molt reservada». Segons va afegir, «compartíem l'afició per les plantes, i va ser per aquesta raó que es va quedar aquí col·laborant». Lucas va explicar que «nosaltres fem cosmètics amb plantes i, com que tenia molts coneixements, era un bon intercanvi».