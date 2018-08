Un turista holandès va reconèixer a Castellterçol l'home acusat de matar un nen fa 20 anys

Un mas aïllat de Castellterçol, on s'allotgen persones que volen desconnectar a la natura, ha estat l'escenari inesperat on s'ha resolt un crim que va commocionar Holanda fa vint anys. La Policia Nacional va detenir diumenge un dels hostes d'aquesta masia, Jos Brech, de 55 anys i d'origen holandès, acusat d'haver violat i d'haver matat un nen d'11 anys d'edat l'any 1998, al seu país. L'home, a qui les autoritats holandeses buscaven des de principi d'any, va ser identificat per un altre turista holandès que s'allotjava a la casa, que va donar l'alerta.

La víctima va ser un nen que va desaparèixer a Limburg (Holanda) el 1998, quan dormia a la seva tenda de campanya durant un campament d'estiu, on Brech feia de monitor. L'endemà, el cadàver del menor va aparèixer a un quilòmetre de distància, amb signes d'haver estat agredit sexualment.

En aquell moment, Brech va declarar com a testimoni, però no com a sospitós. L'any passat, un jutge holandès va ordenar fer proves massives d'ADN a 20.000 homes. Brech no va comparèixer a la citació, però es va poder analitzar el seu ADN gràcies a objectes personals de casa seva. I el resultat de la prova va permetre que se'l pogués identificar com el presumpte autor del crim.

Des del mes de febrer passat, però, estava desaparegut. Fa uns dies, les autoritats holandeses van fer una crida a la col·laboració ciutadana i van difondre la seva fotografia. La imatge va ser vista per un turista holandès que s'allotjava al mas Vilet de Castellterçol, actualment reconvertit en la masia L'Encantada, que acull persones que fan treballs comunitaris i que es dedica a l'elaboració de productes cosmètics naturals.

El turista holandès va reconèixer Brech a la foto i va donar l'alerta a la policia espanyola. Segons ha explicat ell mateix al diari holandès De Telegraff, Brech dormia en una tenda d'acampada al bosc, però convivia durant el dia amb la resta d'habitants de la casa. «Es veia un bon home, havia tingut converses agradables amb ell. Li encantava viure a la naturalesa», va explicar.

Diumenge, es va organitzar el dispositiu per detenir-lo, a càrrec de la Policia Nacional. Els agents el van arrestar quan sortia de la casa per anar a buscar llenya, amb una altra persona. La detenció va ser divulgada ahir al matí pels cossos policials espanyol i holandès. «Hem arrestat un dels criminals més buscats per Holanda», va dir la Policia Nacional, que va difondre imatges de la detenció.

Brech va declarar ahir a l'Audiència Nacional, davant la jutge Carmen Lamela, que el va enviar a presó provisional, pels delictes d'homicidi, agressió sexual, sostracció de menor i detenció il·legal. L'home va mostrar la seva disposició a ser lliurat a Holanda.

Segons la policia, Jos Brech és un experimentat muntanyenc que ha dedicat la seva vida a l'escoltisme i que ha viatjat a països com el Nepal, l'Índia i el Pakistan. Fins i tot, ha escalat l'Everest. Els investigadors creuen que, des de principi d'any, hauria viatjat per tot Europa buscant cases solitàries on treballar, a canvi de menjar. L'home era un expert en supervivència al bosc, en refugis, en cabanes i, fins i tot, en coves.

La notícia va causar ahir una gran sorpresa a Castellterçol, que està de festa major. «Al poble, no es parla de res més. Però cap veí no sembla que hagi vist mai aquest home, ja que no es relacionava amb la població», va explicar l'alcalde, Isaac Burgos. «En general, les persones que s'allotgen en aquesta casa no solen tenir gaire feedback amb el poble», va afegir.