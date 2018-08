Un incendi crema dues furgonetes al costat de la fàbrica dels Polvorers, a Manresa

Dues furgonetes van cremar diumenge a la tarda a l'exterior de l'antiga fàbrica dels Polvorers de Manresa. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a 2/4 de 7 de la tarda. Els vehicles, que van quedar completament cremats per les flames, eren dues furgonetes velles, una de blanca i una altra de grisa. El foc també va afectar palets de fusta i brossa que hi havia escampada pel pati exterior de la nau. No hi havia, però, ningú a l'interior de la fàbrica, ni a prop del punt on es va originar el foc, del qual es desconeixen les causes. Quatre dotacions dels Bombers van treballar durant aproximadament una hora i quart per apagar les flames. A les 8 del vespre van retirar-se de l'indret.