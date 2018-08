Denuncien un conductor que circulava a 192 km/h per la variant de Manresa

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 21 anys de Sant Fruitós de Bages que dissabte a la matinada circulava a 192 quilòmetres per hora per la variant de Manresa de la C-55, on el límit de velocitat és de 90 km/h. Durant el mateix control, els agents van denunciar 23 conductors més per excés de velocitat, cosa que significa el 8% de tots els vehicles controlats.

Els fets, segons va informar ahir el cos policial, van tenir lloc dissabte passat a la 1 de la matinada, durant un control nocturn de velocitat a la variant de Manresa, al punt quilomètric 29,7 de la C-55, a prop del nus del Guix.

Els agents van detectar un turisme circulant a 192km/h, quan la velocitat màxima permesa de la via és de 90 km/h. Els Mossos van aturar el conductor i el van denunciar com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir un vehicle amb una velocitat penalment punible.

En el mateix control nocturn, es van denunciar 23 vehicles més per excés de velocitat. I en un, a més, el conductor va donar positiu en drogues. En total, el control es va allargar una hora i mitja, període en el qual es van controlar 301 vehicles. Per aquest motiu, el nombre de conductors denunciats representen el 8% del total.