Una excavadora es desfrena a Vacarisses i cau a la via del tren

Una màquina retroexcavadora que treballava en unes obres a la via pública, a Vacarisses, es va desfrenar ahir a la tarda i va caure a sobre de la via del tren, sense causar ferits. A causa de l'aparatós accident, Renfe va haver tallar la circulació de trens en una de les dues vies, al tram entre Castellbell i Terrassa, de la línia Manresa-Barcelona. Per aquest motiu, es van acumular al llarg de la tarda retards de més d'una hora.

Els fets, segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat i de Renfe, van tenir lloc als voltants de les 3 de la tarda, en un pont de Vacarisses que passa per sobre de la línia de tren. Per causes que es desconeixen, una màquina retroexcavadora es va desfrenar en un moment en què no hi havia cap persona a l'interior de la cabina. En desfrenar-se, va acabar caient a sobre de la via del tren, la que va en sentit Barcelona. Cap comboi circulava pel lloc de l'accident en el moment dels fets.

Com a conseqüència, la màquina va bloquejar bona part de la tarda la via en sentit Barcelona. Per tal de poder retirar-la, es va haver d'activar una grua de gran tonatge, per la qual cosa Renfe va haver de tallar el subministrament elèctric de la catenària.

Per aquest motiu, al tram entre Terrassa i Castellbell, només va quedar operativa la via en sentit Manresa, a través de la qual Renfe va donar pas alternatiu a la circulació de trens. Com a conseqüència, els trens de la línia van acumular retards durant tota la tarda, que van superar l'hora.

Fins a l'indret dels fets s'hi van desplaçar dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van contenir una fuita d'oli que havia sofert la màquina a causa de l'accident, i que s'havia escampat per sobre el terreny.