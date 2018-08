L'estàtua de Lluís Companys de Castellbell i el Vilar apareix pintada

L´estàtua de Companys, malmesa per la pintura.

L´estàtua de Companys, malmesa per la pintura. ACN

L'estàtua de Lluís Companys situada a la plaça del barri del Burés de Castellbell i el Vilar (Bages) ha aparegut pintada aquest dimecres el matí, de dalt a baix, i amb un text que indica 'Asesino'.

L'Ajuntament, que ja hi ha enviat la brigada municipal per tal de netejar-la, ha mostrat el seu rebuig als fets. "Condemnem tota acció que afecti el nostre patrimoni i l'incivisme, i aquí hi ha una manca de tolerància important", ha assegurat l'alcaldessa, Montse Badia, qui ha afegit que "democràcia significa respecte a les idees de tothom".

En aquest sentit, Badia ha volgut deixar clar que la posició de l'Ajuntament és de tolerància zero a l'"incivisme, el feixisme i el totalitarisme". Es tracta de la segona bretolada que viu l'estàtua de Castellbell i el Vilar. Fa uns quatre mesos va aparèixer disfressada amb una careta de Franco.