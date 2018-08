L'ultra Raúl Macià reingressa a presó per ordre del jutge

L'ultra de Balsareny Raúl Macià Pastor, simpatitzant de Vox, ha ingressat aquest dimecres al matí a la presó de Lledoners després que el Jutjat de Vigilància Penitenciària número 5 de Barcelona li hagi revocat el tercer grau, arran de la seva implicació en l'agressió feixista de Manresa d'ara fa un mes. Per aquest motiu, el jutge ha ordenat el retorn al segon grau i, per tant, el seu nou ingrés penitenciari, en compliment de la condemna que encara té en vigor, de nou anys de presó, pels delictes de robatori violent i tràfic de drogues.

Aquesta vegada, Serveis Penitenciaris de la Generalitat havia assignat el seu reingrés a la presó de Quatre Camins (Vallès Oriental), però finalment Macià ha incomplert el centre de destí i s'ha presentat a la presó del Bages, Lledoners, on havia complert la pena en segon grau en altres ocasions. Macià ha estat ubicat al mòdul d'ingressos, a l'espera de conèixer on anirà destinat.

L'administració contempla enviar-lo igualment a una altra presó catalana amb la intenció d'evitar manifestacions de l'ultradreta espanyolista davant de Lledoners, just al costat de les concentracions d'independentistes que s'hi fan habitualment en suport als líders polítics i socials que hi ha empresonats.

Segons han explicat fonts penitenciàries a Regió7, la direcció de Serveis Penitenciaris de la Generalitat va elaborar el 10 d'agost passat un informe favorable al retorn de Raúl Macià al règim de segon grau, després que el Jutjat d'Instrucció 5 de Manresa rebés l'informe policial que inclou la identificació de Macià entre els implicats en l'agressió feixista que hi va haver el 23 de juliol a la plaça Onze de Setembre de Manresa.

En aquella ocasió, set membres del CDR de Manresa van denunciar haver estat agredits per Macià i per tres ultres més, quan intentaven retirar la bandera estelada de la plaça, i van presentar els corresponents informes de lesions. Els Mossos van enviar l'atestat al Jutjat 5 de Manresa, pels delictes de lesions, amenaces i contra l'ordre públic.

Després que el 10 d'agost, Serveis Penitenciaris elaborés un informe favorable al retorn al segon grau, la decisió ha estat validada pel Jutjat de Vigilància Penitenciària 5 de Barcelona. Es va notificar aquest dimarts, i s'ha donat compliment aquest dimecres, amb el reingrés a presó de Macià.

Macià va ser condemnat a gairebé nou anys de presó, en sentència ferma del TSJC, per haver participat en un robatori a punta de pistola a un pis de narcotraficants, a qui van robar 45 quilos de droga i 15.000 euros. Durant els darrers dos anys, ja va obtenir el tercer grau en dues ocasions, però va haver de reingressar dues vegades a Lledoners: una per haver arrencat el rètol de Municipi per a la Independència de Sallent (que li ha suposat una condemna per danys) i una altra per l'intent de boicot a la Marxa de Torxes de Balsareny, que li va suposar una denúncia pels Mossos.

Macià tornava estar en llibertat des del mes de maig passat i, des d'aleshores, havia obtingut un popular ressó a les xarxes socials d'ultradreta, per la seva contínua retirada de llaços grocs i les seves accions intimidatòries contra independentistes. Malgrat l'agressió feixista de fa un mes, Macià va ser entrevistat fa pocs dies per Telecinco, com a portaveu dels grups espanyolistes que retiren llaços grocs.