La pluja provoca diversos avisos al Berguedà per inundacions

Les intenses pluges que van caure ahir a la nit en alguns punts de la Catalunya Central, sobretot a la comarca del Berguedà, van provocar diverses trucades als Bombers de la Generalitat per alertar de petites inundacions en garatges, domicilis o locals. A Casserres, per exemple, entre ahir i avui (fins les 10 h), han caigut 31,5 litres d'aigua per metre quadrat.



A Gironella, els Bombers van rebre entre la 1 i les 3 de la matinada sis avisos de particulars per inundacions. Segons fonts del cos només es va poder actuar en dos casos, a Cal Bassacs i a la Font del Balç. La resta d'avisos van ser per inundacions de baixos i soterranis, en què els mateixos propietaris van haver de netejar l'aigua.



Segons les mateixes fonts cap de les situacions era greu. La pluja també va provocar petites esllavissades en carreteres de la regió. Una d'elles va tenir lloc a Casserres, entre 3/4 de 2 i les 3 de la matinada. Els bombers van poder netejar ràpidament la via i el despreniment de pedres no va provocar afectacions de trànsit.





De mica en mica, es van formant nous ruixats a diversos punts del litoral i prelitoral central i de la Catalunya Central. El xàfec més intens se situa al Berguedà, tal com es pot observar en la darrera imatge de la composició dels radars de la XRAD. #meteocat pic.twitter.com/5tNQh0jVeM — Meteocat (@meteocat) 30 d´agost de 2018

Matí amb xàfecs forts al Baix Llobregat i Osona

Les tempestes han seguit aquest divendres al matí, però més localitzades a les comarques del litoral i a Osona. Els Bombers de la Generalitat han fet una cinquantena de sortides al Baix Llobregat i una trentena a Osona. Amb tot, cap dels serveis era de gravetat. De fet, la majoria han estat per petites inundacions de baixos i de carrers, embornals aixecats o basses a la via. Per la seva banda, el telèfon d'emergències 112 ha atès fins a les 10 del matí 183 trucades, la majoria del Baix Llobregat (75), el Barcelonès (35), Osona (30) el Tarragonès (12) i el Vallès Occidental (9). Per ciutats s'han rebut 27 trucades de Barcelona, 22 de Gavà, 15 de Sant Boi de Llobregat, 12 de Cornellà de Llobregat i 12 de Gurb (Osona).Protecció Civil ha demanat "prudència al voltant de rius i rieres sobretot a l'interior Osona perquè el cabal del riu és important". Per aquesta raó, ha recomanat evitar "circular per zones inundades amb acumulacions d'aigua o bé inundables". Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el front de pluges ha deixat registres especialment destacats a Gurb, on han caigut 93,2 mm; a Viladecans 72 mm, i a Tamarit 70 mm.