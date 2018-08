La pluja provoca diversos avisos al Berguedà per inundacions

Les intenses pluges que van caure ahir a la nit en alguns punts de la Catalunya Central, sobretot a la comarca del Berguedà, van provocar diverses trucades als Bombers de la Generalitat per alertar de petites inundacions en garatges, domicilis o locals.

És el cas de municipis com Gironella. Els Bombers van rebre entre la 1 i les 3 de la matinada sis avisos de particulars per inundacions. Segons fonts del cos només es va poder actuar en dos casos, a Cal Bassats i a la Font del Balç. La resta d'avisos van ser per inundacions de baixos i soterranis, en què els mateixos propietaris van haver de netejar l'aigua.

Segons les mateixes fonts cap de les situacions era greu. La pluja també va provocar petites esllavissades en carreteres de la regió. Una d'elles va tenir lloc a Casserres, entre 3/4 de 2 i les 3 de la matinada. Els bombers van poder netejar ràpidament la via i el despreniment de pedres no va provocar afectacions de trànsit.