Una dona ferida en un accident a Guardiola

Una dona de 44 anys i veïna de Gironella va resultar ferida de caràcter lleu dimecres a la nit en un accident de trànsit a Guardiola de Berguedà. Per motius que no han transcendit, la dona, que conduïa una furgoneta, va sortir de la via al quilòmetre 7,6 de la carretera B-400, que uneix Guardiola amb Gósol. Els fets van tenir lloc pocs minuts abans de la mitjanit. La dona, amb ferides lleus, va ser traslladada en ambulància a l'Hospital Sant Bernabé de Berga.

Al lloc dels fets hi van treballar els Bombers, el SEM i els Mossos.