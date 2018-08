Un home resulta ferit greu a la cama en un accident laboral a Oló

Un home de 64 anys va resultar ferit greu en una cama ahir al migdia en un accident laboral a Santa Maria d'Oló, segons van informar fonts del SEM i dels Bombers de la Generalitat. Els fets van tenir lloc a les 12 del migdia al carrer de Josep Sauleda Roca, quan, per causes que es desconeixen, a un home que estava treballant amb maquinària li va quedar atrapada una cama. Com a conseqüència, va resultar ferit greu i, després de ser atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) al mateix lloc dels fets, va ser traslladat en helicòpter a l'hospital Parc Taulí de Sabadell.