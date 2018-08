Traslladen Raúl Macià a la presó de Quatre Camins, al Vallès Oriental

La direcció de Serveis Penitenciaris de la Generalitat va traslladar aquest dijous l'ultra bagenc Raúl Macià a la presó de Quatre Camins (Vallès Oriental), en la qual complirà a partir d'ara la seva condemna de nou anys de presó per robatori violent i tràfic de drogues.

Macià hi va ser traslladat des de la presó bagenca de Lledoners, on ell mateix s'havia presentat el dia anterior, després que el Jutjat de Vigilància Penitenciària 5 de Barcelona dictaminés la pèrdua de la seva llibertat condicional i, per tant, el seu reingrés a presó, arran de la seva implicació judicial en l'agressió a independentistes a la plaça Onze de Setembre de Manresa ara fa un mes.

Tal i com va explicar Regió7, Justícia ja havia assignat Quatre Camins com la seva presó de reingrés, però Macià es va presentar dimecres a Lledoners, per la qual cosa aquest dijous va haver de ser traslladat a la presó vallesana.

A diferència de Lledoners, segons expliquen fonts penitenciàries, la presó de Quatre Camins disposa d'una secció semioberta, cosa que pot permetre Macià poder fer sortides puntuals.

En el supòsit que s'hagués quedat a Lledoners, no hauria compartit mòdul amb els presos independentistes, però la seva presència a la mateixa presó hauria pogut provocar un xoc entre espanyolistes i independentistes a l'exterior del centre penitenciari.

Durant els dos anys anteriors, Macià ja havia perdut dues vegades la seva llibertat condicional, primer per haver arrencat el rètol de "Municipi per a la independència" de Sallent, cas que li va valer una condemna per danys, i després per haver estat denunciat pels Mossos per intentar boicotejar la Marxa de Torxes de Balsareny. Des del mes de maig passat, tornava a estar en llibertat.