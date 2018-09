Bolca un camió al terme del Bruc i ocasiona una petita fuita de combustible

A l'entorn de la 1 del migdia d'aquest dissabte, un camió ha bolcat al marge a la NII-Z, al terme municipal del Bruc. No hi ha hagut cap ferit. Tot i que el vehicle duia com a càrrega un producte químic, no s'ha produït cap pèrdua. En canvi, sí que hi ha hagut una fuita del combustible del camió (gasoil). Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat set dotacions dels bombers, que a quarts de 3 de la tarda encara hi estaven treballant.

Trànsit ha restringit la circulació entre el punt quilomètric 572 i el 573 de la carretera afectada.