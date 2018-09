CCOO i Justícia xoquen per una investigació a Lledoners per protegir les dades dels polítics

Presó de Lledoners, on hi ha set presos independentistes

Presó de Lledoners, on hi ha set presos independentistes ARXIU/M. ARSO

L'Agrupació de Personal Penitenciari de Comissions Obreres (CCOO), sindicat majoritari a Lledoners, ha criticat la investigació que la Generalitat ha fet sobre dos funcionaris que van accedir a dades confidencials dels set presos independentistes amb l'objectiu d'evitar possibles filtracions.

CCOO diu que els treballadors penitenciaris tenen accés a les dades de tots els presos i critica que Justícia hagi investigat els dos funcionaris sense que s'hagués produït prèviament «cap acte il·lícit», és a dir, sense que hi hagués hagut cap filtració de dades a l'exterior. Justícia, en canvi, respon que l'accés als fitxers dels polítics per part dels dos funcionaris «va ser irregular», ja que «no va ser justificat», perquè els dos treballadors no tenien cap raó laboral per accedir a les dades dels polítics empresonats. I confirma que la investigació ha conclòs que no s'ha fet «cap ús negligent» de la informació.

En una carta adreçada aquesta setmana al director general de Serveis Penitenciaris de la Generalitat, Amand Caleró, l'Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO considera que la Generalitat ha tractat els dos funcionaris «com a presumptes delinqüents» i demana «quina normativa impedeix a un treballador penitenciari d'un centre accedir a informació dels interns?». CCOO creu que Justícia ha obert una informació reservada «simplement 'per si de cas '», la qual cosa ha creat «una claríssima inseguretat jurídica».

El sindicat considera que, amb aquesta investigació, la intenció de Justícia ha estat «espantar treballadors». Per aquest motiu, demana a Caleró que «posi fi a procediments d'aquest tipus».

Per la seva banda, fonts de Justícia expliquen a aquest diari que no s'ha expedientat cap funcionari i asseguren que la direcció general de Serveis Penitenciaris sap que «el conjunt dels 4.500 treballadors penitenciaris de Catalu-nya estan compromesos amb el dret a la intimitat de les persones privades de llibertat».

Però les mateixes fonts afegeixen que es va obrir una investigació després de constatar «accessos injustificats a fitxers penitenciaris». Segons Justícia, «l'obligació del servei d'inspecció era obrir una informació reservada i investigar per què s'havia produït aquest accés irregular». La investigació va consistir en la redacció de deu informes sobre aquests accessos i en l'interrogatori de dos funcionaris. Finalment, de la inspecció «no es pot desprendre que cap funcionari no hagi fet un ús fraudulent de la investigació», asseguren les mateixes fonts.

A través d'un programa informàtic, els funcionaris poden accedir des de qualsevol presó a les fitxes de dades dels reclusos de tot Catalunya, a través del Sistema d'Informació Penitenciari Català.