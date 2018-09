Trànsit demana màxima prudència als conductors avui i demà

El Servei Català de Trànsit va demanar ahir als conductors màxima atenció i prudència durant aquest cap de setmana, en què es preveu un important nombre de desplaçaments, a causa de l'operació tornada de les vacances de molts ciutadans. En aquest sentit, Trànsit apel·la a la responsabilitat i col·laboració dels usuaris, ja que el comportament i l'atenció durant la conducció és determinant per evitar víctimes i reduir la sinistralitat a Catalunya.

Trànsit preveu 250.000 desplaçaments de tornada a Barcelona per a demà diumenge, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. Aquesta xifra és similar a la resta de caps de setmana de l'any, per tant, no es preveuen grans afectacions de trànsit més enllà de les habituals en un cap de setmana normal.

Durant aquest 2018, 132 persones han mort a les carreteres catalanes. D'aquestes 132 víctimes mortals, 28 són motoristes.