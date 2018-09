L'incendi de les paques de palla d'una granja manté en alerta els bombers tota la nit

Els bombers treballen des d'ahir dissabte a la tarda en l'extinció de l'incendi d'unes paques de palla situades al costat d'una granja, al terme municipal de La Seu d'Urgell. En concret, al costat de la LV-4008. L'avís es va donar a les 6 de la tarda d'ahir dissabte i l'incendi ha mantingut en alerta els bombers tota la nit. Hi treballen dues dotacions i just aquest diumenge al migdia s'estava desplaçant fins allà una tercera. Ahir també hi va participar l'helicòpter bombarder. L'avís el van donar els Mossos d'Esquadra.