Un conductor s'accidenta a l'autovia A-2, a Esparreguera, i triplica la taxa d'alcoholèmia

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte un conductor de 23 anys que va triplicar la taxa màxima d'alcoholèmia després d'accidentar-se a l'autovia A-2, a Esparreguera. El jove, veí de Cornellà de Llobregat i de nacionalitat boliviana, no va senyalitzar l'accident, fet que va originar un greu risc per a la circulació.

Els fets, segons ha informat el cos policial aquest dimarts, van tenir lloc cap a les 3 de la matinada de dissabte, quan els agents van rebre l'avís d'un vehicle aturat a l'autovia A-2 en sentit Lleida, al carril esquerre, a l'altura d'Esparreguera.

Al lloc van arribar dues dotacions de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Martorell i poc després, un indicatiu de Trànsit, que van trobar una furgoneta accidentada al carril esquerre de la via ràpida, en un tram de dos carrils, sense cap tipus de senyalització: el vehicle tenia els enllumenats apagats i no hi havia els triangles de senyalització de perill.

Els agents van comprovar que el conductor, que havia resultat il·lès, havia tingut diverses col·lisions contra la tanca de separació del costat esquerre al llarg d'uns 200 metres.

Els agents van observar que el conductor mostrava símptomes evidents d'anar sota els efectes de l'alcohol i li van realitzar la prova de l'alcoholèmia. El responsable de l'accident, un jove de 23 anys, va donar positiu amb una taxa penal de 0,83 mg/l en aire expirat, és a dir, triplicava de llarg la taxa permesa legalment, que és 0,25 mg/l.

Els agents van informar el conductor de l'obertura de diligències penals i de l'obligació de presentar-se al jutjat per conduir sota els efectes de l'alcohol amb una taxa superior a la permesa, i per originar un greu risc per a la circulació, en no advertir la resta d'usuaris de la presència de la furgoneta accidentada.

Després que el conductor va manifestar diverses vegades la seva negativa a presentar-se davant del jutge, els agents van detenir-lo per garantir la seva compareixença.