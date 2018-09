L'Audiència de Lleida torna a denegar la posada en llibertat del pare de la Nadia

L'Audiència de Lleida ha tornat a denegar la posada en llibertat del pare de Nadia Nerea, Fernando Blanco, acusat d'un presumpte delicte d'estafa agreujada, pel qual fa 26 mesos que està en presó preventiva. D'aquesta forma, la sala ha desestimat, per tercera vegada, el recurs presentat per la defensa fa poc més de dues setmanes, on, entre altres al·legacions, s'esmenta la decisió recent de l'Audiència de Navarra de deixar lliures diverses persones «condemnades a una pena de nou anys», en referència al cas de La Manada. En l'escrit, hi consta la petició, per part de l'advocat de Blanco, d'excarcerar el seu client pagant una fiança de 4.500 euros.

La defensa reiterava que no hi ha risc de fuga i al·legava que el seu client ha estat a presó més d'una quarta part del temps del qual, hipotèticament, pot arribar a ser condemnat, si es té en compte que l'acusació demana per ell una pena de sis anys. La sala, però, considera que la situació d'un condemnat, que en aquest cas podria beneficiar-se de permisos penitenciaris, i la d'un pres provisional, com és Fernando Blanco, és diferent i també veu com un possible motiu de fugida la imminent celebració del judici, que tindrà lloc els dies 2, 3 i 4 d'octubre a l'Audiència de Ll0eida.