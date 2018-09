Un manresà condemnat per violència masclista acaba absolt per un error de procediment

Un manresà que havia estat condemnat a tres anys de presó per agredir la seva parella ha acabat absolt per un error de procediment. El dia del judici, celebrat al Jutjat Penal 1 de Manresa, la víctima va preferir no haver de declarar. Per poder recollir el seu testimoni, la jutge va donar per vàlida la declaració que havia fet en la fase d'instrucció, cosa que va permetre condemnar l'acusat. Ara, però, l'Audiència de Barcelona ha invalidat aquella decisió, en considerar-la «improcedent», i ha absolt l'home, en concloure que es va vulnerar el dret de defensa.

La sentència del jutjat de Manresa havia considerat provat que el 24 d'agost del 2017 l'acusat, David H., va retenir durant hores la víctima sense deixar-la sortir del pis. Durant aquest temps, segons deia la sentència, el processat va insultar la dona, la va llançar a ter-ra, li va clavar bufetades a la cara, li va donar puntades de peu a tot el cos, i, fins i tot, li va trencar el dit gros d'una mà, en retorçar-li. Per aquest motiu, la jutge condemnava David H. a tres anys de presó per un delicte de lesions.

Per dictar aquesta sentència, la jutgessa manresana, a banda de la declaració feta per la víctima en la fase d'instrucció, es va basar també en els informes del metge d'Urgències i del forense (que acreditaven les lesions) i en la declaració que va fer el dia del judici el mosso d'esquadra que va atendre la víctima a comissaria poc després dels fets. Segons va relatar l'agent, la dona va acudir als Mossos per explicar l'agressió, però tenia molta por i inicialment no volia presentar cap denúncia formal. Segons va afegir, la víctima va entregar l'informe d'Urgències i va mostrar ferides visibles recents.

Arran de la condemna, la defensa de David H. va presentar un recurs a l'Audiència, i ara li ha donat la raó. En la sentència, a la qual ha tingut accés Regió7, l'Audiència considera «improcedent» que la jutge manresana admetés com a prova la declaració de la víctima feta en fase d'instrucció, ja que conclou que no es complien els supòsits legals adients en aquest cas. Per aquest motiu, l'anul·la a tots els efectes. Com que, en el judici, tampoc no van declarar ni el metge d'Urgències ni el forense, l'Audiència considera insuficients els documents mèdics i l'únic testimoni del mosso, que és l'única persona que va declarar durant la vista judicial. Per això, absol David H., anul·la el seu ingrés a presó i aixeca la prohibició que tenia d'acostar-se a la víctima.