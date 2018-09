S'esfondra part del terra d'un tercer pis a Igualada

Part del terra d'un tercer pis es va esfondrar ahir al vespre a Igualada, al carrer de Sant Sebastià número 10, a causa de problemes estructurals. El col·lapse no va causar ferits però sí que s'hagués de tallar el carrer durant l'estona que bombers i altres cossos de seguretat van treballar en l'incident.

Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, que van rebre l'avís a les 20.41 i van enviar-hi dues dotacions, el col·lapse es va produir a la tercera planta d'un bloc de pisos situat en aquesta via. Es tracta d'un edifici antic, en principi sense inquilins, segons ha informat l'Ajuntament d'Igualada a Regió7. L'esfondrament va afectar una superfície de 54 metres quadrats.

Els Bombers van avisar l'arquitecte municipal i conjuntament van revisar l'estat de l'edifici. La teulada estava en bones condicions però les bigues estaven mal apuntalades, fet que va provocar el col·lapse de part del terra. La primera i la segona planta del mateix edifici no es van veure afectades per l'incident. L'Ajuntament, segons les mateixes fonts, ha comunicat els fets als propietaris i els ha demanat que duguin a terme tasques de sanejament a l'immoble i adoptin les mesures necessàries per evitar futurs esfondraments com el d'ahir al vespre.

Els Bombers van abalisar la zona i es va haver de tallar el carrer al trànsit de vehicles mentre van durar els treballs de neteja i revisió. Avui la via continua tallada des de la plaça de la Creu, segons fonts municipals, i és previst que els serveis tècnics comprovin l'estat de l'edifici al llarg del matí.