Atropellen una noia de 21 anys al polígon dels Dolors de Manresa

El vehicle va atropellar la jove en aquest punt, al carrer d´Artés, on hi ha un pas de vianants

El vehicle va atropellar la jove en aquest punt, al carrer d´Artés, on hi ha un pas de vianants GSV

Una noia de 21 anys i veïna de Manresa va ser atropellada ahir al vespre al polígon industrial dels Dolors, al carrer d'Artés, segons han informat fonts de la Policia Local. Els fets van tenir lloc a 3/4 de 8 del vespre quan un turisme, de la marca Peugeot i conduït per un veí d'Igualada de 29 anys, va envestir la jove per motius que es desconeixen al pas de vianants que hi ha al costat de la gasolinera Repsol.

A causa de l'atropellament, la noia va patir ferides de caràcter menys greu. Va ser atesa en un primer moment al lloc dels fets per personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i posteriorment va ser traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. El conductor del vehicle, que va resultar il·lès, va donar negatiu en la prova d'alcoholèmia que li van efectuar agents de la Policia Local de Manresa.