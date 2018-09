La DGT es planteja reduir el límit de velocitat de les carreteres convencionals

La Direcció General de Trànsit (DGT), que té competències a tot l'estat en la fixació dels límits de velocitat, es planteja reduir la limitació màxima de les carreteres convencionals, que actualment és de 100 km/h. Així ho va manifestar ahir el director de la DGT, Pere Navarro, sense especificar si el límit es reduiria a 90 o a 80 km/h.

Navarro va posar França com a exemple. Segons va exposar, l'estat francès va reduir la velocitat en aquestes vies a 80. Després de «tres anys d'augments continuats dels morts en accidents, van aplicar aquesta mesura», va explicar, tot afegint que, com a resultat, al maig van baixar un 8,4% els morts, al juny un 9,3% i al juliol un 5,5%. «És un exemple del que són polítiques de seguretat viària», va dir.

En el conjunt d'Espanya, en canvi, un total de 259 persones han mort entre el juliol i l'agost d'aquest any, un 15% més que en el mateix període del 2017. El 76% de les víctimes es van produir a les carreteres convencionals, fet que suposa un «problema», segons Navarro, que va assenyalar que és en aquest tipus de vies on s'han de «centrar els esforços» i va instar a reduir-hi el límit de velocitat.

Per aquest motiu, va assenyalar, «cal treballar el tema de la velocitat». Segons va recordar, Espanya és dels pocs països d'Europa (al costat de Romania, Polònia, Irlanda, Alemanya i Àustria), on el límit de velocitat es troba en els 100 km/h en carreteres convencionals (excepte a les vies amb vorals estrets, on és de 90 km/h). Tot i que va apuntar que la reducció de la velocitat «està en agenda», no va avançar cap data.

A Catalunya, el límit dels 100 km/h s'aplica en alguns trams de carreteres convencionals amb el voral ample, com l'eix diagonal (entre Manresa i Igualada). En canvi, en carreteres com la C-55, entre Manresa i Abrera, el límit és de 90 km/h o, fins i tot, de 80 km/h, en aquells trams on s'hi ha instal·lat una mitjana intermèdia.

A les comarques centrals, entre el juliol i l'agost, hi ha hagut cinc víctimes mortals en accidents, i tots ells s'han produït en carreteres convencionals: a la BV-4135 (a Avià), a la N-260 (a Puigcerdà), a la C-14 (a Bassella) i a la BV-2135 (a la Torre de Claramunt).