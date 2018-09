La Policia de Manresa renova la flota de cotxes patrulla amb tres vehicles nous

Des de fa uns dies la Policia Local de Manresa ha incorporat tres nous cotxes patrulla del model Seat Ateca, adquirits en modalitat de rènting, en substitució de tres Seat Altea que finalitzaven el període contractat. La renovació de part de la flota de vehicles respon als termes del conveni amb l'Associació Catalana de Municipis, que centralitza l'adquisició i la transformació policial de vehicles patrulla de forma conjunta per a tots els municipis que s'hi volen afegir, la qual cosa permet preus més econòmics.

Els nous vehicles han estat presentats avui a la plaça Major en un acte que ha comptat amb la presència de l'alcalde de la ciutat, Valentí Junyent; del regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Maria Sala; el cap de la Policia Local de Manresa, Jordi Mora; i el sergent Carles Muñoz.

Aquests nous vehicles, amb motoritzacions de gasolina, són més sostenibles amb el medi ambient que els anteriors dièsel, i redueixen les emissions per sota dels 130 g, CO2/KM.

Com a característiques tècniques els vehicles porten incorporat un nou sistema de pont de llums que, més a més de reproduir diversos senyals lluminosos i acústics, permet desplegar un panel informatiu lluminós en el que es poden reproduir missatges de text visibles per a la resta d'usuaris de la via.

Aquestes tres unitats, a més de l'equipament policial habitual (cons, extintors, senyals portàtils, etc...) duen instal·lat el que es coneix com a "kit de detinguts", que separa els seients del davant i els del darrere amb una mampara per tal que es puguin traslladar i conduir detinguts amb seguretat.

La Policia Local de Manresa disposa un total de sis cotxes patrulla de rènting: tres amb kit de detinguts i tres sense; dues furgonetes-oficina mòbil; dos turismes sense logotipar; sis motocicletes patrulla i sis escúters patrulla.