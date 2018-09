Quatre anys de presó per a un professor que va abusar sexualment d'una alumna

Albert M. E. ha estat condemnat a quatre anys de presó per l'Audiència de Barcelona per un delicte d'abús sexual quan exercia de professor en un institut de Vic comès contra una alumna que en el moment dels fets tenia 12 anys. L'Audiència ha considerat provat que l'any 2014 el docent va iniciar una relació "fingidament amistosa, però amb clar ànim libidinós" amb la menor. D'aquesta manera va aconseguir "guanyar-se la confiança" de la nena per acabar-la involucrant en "una relació de dominació d'alt caràcter sexual". Segons el tribunal, la víctima en va resultar "emocionalment implicada" i va acabar "accedint progressivament" a les "demandes" del condemnat.

El relat dels fets provats que ofereix la sentència indica que el docent va començar prestant una "atenció preferent" a l'alumna, en el marc de la qual "li va apujar immerescudament la nota dels exàmens".

Aquest comportament es va "reforçar" amb "converses diàries, fins i tot en hores de classe" a través d'aplicacions informàtiques com Whatsapp o Hangouts amb "afalacs constants" per fer-la "sentir especial i diferent" . També li demanava que es posés roba concreta que a ell "li agradava", alhora que "criticava altres alumnes i en particular a una companya la sotmetia a un tracte vexatori".

Segons el tribunal, les converses es van tornar a poc a poc "més personals i íntimes", i en transcriu passatges en què el docent convida l'alumna a casa seva a dormir. A banda, s'indica que el condemnat "intentava aïllar-la del seu entorn" i que li va demanar que "esborrés les converses mantingudes". A més, l'home va establir un "llenguatge secret" a través de les emoticones de les aplicacions amb l'objectiu que no es pogués descobrir el sentit de les converses entre ambdós.

Amb el temps el condemnat "va avançar en els seus propòsits d'utilitzar la menor per satisfer-se sexualment", fins al punt que "va aconseguir que li enviés fotografies seves en roba interior". Ell, al seu torn, va enviar tres fotos a la menor en què estava "parcialment despullat". En una, subratlla el tribunal, ensenyava "clarament" els genitals.

La sentència també relata que a finals de febrer del 2015 el condemnat va "provocar" dues trobades amb la menor al centre. En una, a la biblioteca, "la va abraçar fortament estrenyent-la contra el seu cos alhora que li feia petons al cap". En l'altra, en una aula, "l'acusat va tancar la porta amb clau i, novament, la va abraçar fortament i la va petonejar repetidament al cap, a l'hora que li deia que "estava molt bona"".

El tribunal també considera provat que els pares de la menor van descobrir les últimes converses mantingudes entre l'acusat i la menor i que les van posar en coneixement de l'institut i de la policia.

A banda, afirma que "a conseqüència d'aquests fets" la menor va "presentar un quadre d'ansietat quan va acabar la relació, que la va dur a necessitar tractament psicològic per afectació traumàtica d'evitació i reexperimentació".

La sentència, que l'absol del delicte de difusió de pornografia de menors, també li imposa la prohibició d'aproximar-se a menys de mil metres de la menor i de comunicar-se amb ella durant dos anys més del que duri la pena de presó. També se li imposen cinc anys de llibertat vigilada després de la pena privativa de llibertat.