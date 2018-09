La xifra de focs forestals a final d'agost, per sota de la mitjana

El nombre d'incendis forestals de la segona quinzena del mes d'agost a les comarques de Barcelona ha estat per sota de la mitjana dels incendis del període 2008-2017, segons va informar ahir la Diputació. La superfície afectada per aquests incendis està també molt per sota de la mitjana en el mateix període.

Aquestes dades es desprenen de l'informe realitzat per l'equip del Pla d'informació i vigilància contra els incendis forestals (PVI) que realitza la Diputació en col·laboració amb els ajuntaments i les ADF. En total, durant la segona quinzena d'agost s'han produït quinze incendis de vegetació, vuit dels quals han estat forestals, que han afectat 5,8 hectàrees.