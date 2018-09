Un home resulta ferit en un xoc entre tres cotxes a l'A-2, a Martorell

Un home va resultar ferit lleu ahir a la matinada com a conseqüència d'un accident entre tres vehicles a l'autovia A-2 al seu pas per Martorell.

Els fets, segons fonts dels Bombers, van tenir lloc a 3/4 de 6 de la matinada al punt quilomètric 586, a la calçada en sentit Lleida. Tres vehicles van xocar per encalç per causes que es desconeixen. Fins a l'indret s'hi van desplaçar dues dotacions dels Bombers i diverses unitats dels Mossos i del SEM. Cap persona no va resultar atrapada i tots els ocupants havien sortit pel seu propi peu dels vehicles. Un d'ells va resultar ferit per contusions lleus, per la qual cosa va ser evacuat pel SEM a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell.