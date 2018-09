Els aiguats provoquen despreniments i lleus inundacions a l'Anoia i al Baix Llobregat

El canvi de temps ha comportat una setmana intensa de precipitacions arreu del país. A les comarques centrals, ahir al vespre van caure fortes pluges que van provocar despreniments de roques en algunes carreteres i també lleus inundacions de baixos i acumulació d'aigua a la calçada. En concret, els Bombers de la Generalitat van rebre diversos avisos a les comarques de l'Anoia i el Baix Llobregat.

Un d'ells va ser pel despreniment de roques a la C-15 a Cabrera d'Anoia, al quilòmetre 35,5 en direcció al Castell de Cabrera, que va afectar part de la via. Una dotació va treballar durant aproximadament uns vint minuts per netejar la calçada. Un altre despreniment va tenir quan passaven cinc minuts de les 8 del vespre a Vallbona d'Anoia. La carretera B-224 es va veure afectada per la caiguda de roques al punt quilomètric 3,5. Una dotació dels Bombers va efectuar els treballs de neteja de la via.

Així mateix, les tempestes que van descarregar amb força al Baix Llobregat van causar l'acumulació d'aigua a la B-40 al seu pas per Abrera, al quilòmetre 2,5. Els Bombers van rebre l'avís a les 8 del vespre però van traslladar l'operació als Mossos d'Esquadra. Una estona més tard, a Olesa de Montserrat es van inundar uns baixos a l'avinguda Francesc Macià. Segons fonts dels Bombers, que hi van enviar una dotació, l'embornal va acabar engolint l'aigua.