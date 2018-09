Amics i veïns de Turull es concentren a Lledoners per dir-li «Per molts anys»

«De tot aquest sacrifici, segur que ens en sortirem». És un fragment del poema Tot de groc, de Catalina Valverde, que ahir a la tarda va llegir una de les polítiques processades pel jutge Llarena, l'exconsellera Meritxell Borràs, davant de la presó de Lledoners, on està empresonat el seu amic i antic company de Govern l'exconseller Jordi Turull, que ahir celebrava el seu 52è aniversari.

Borràs, que des que va sortir de la presó d'Alcalá-Meco el 4 de desembre ha fet molt poques aparicions en públic, es va desplaçar ahir a l'esplanada de Lledoners (just darrere de la presó bagenca) per participar a la concentració que familiars i amics de Turull van organitzar per poder desitjar-li «Per molts anys». L'exconseller de Presidència és un dels set líders independentistes que estan tancats a la presó bagenca, en espera, com Borràs, del judici del procés.

Prop de 200 persones van participar en la concentració, entre les quals molts amics i veïns de Turull, vinguts sobretot del seu municipi, Parets del Vallès, i de la resta del Vallès Oriental. També hi havia cares bagenques, com la senadora Mirella Cortès, la diputada Adriana Delgado i el regidor santjoanenc Jordi Pesarrodona (tots tres d'ERC), a més de la presidenta del PDECat al Bages, Ivet Castaño.

L'acte es va celebrar al mateix espai que acull des de fa dos mesos totes les concentracions de suport als presos, l'esplanada situada a Lledoners, en un turó enlairat davant per davant del centre penitenciari. Des d'allà, els assistents van cantar Per molts anys! a Jordi Turull i van adreçar crits de «Llibertat!» per a ell i la resta d'independentistes empresonats. També van cantar Ens en sortirem, del grup Obeses, i van recitar un dels poemes preferits de Turull, Ara mateix, de Miquel Martí i Pol. El moment més emotiu va ser la lectura per part de Borràs del poema Tot de groc, escrit per Catalina Valverde en homenatge als empresonats. El cant d' Els segadors i un llarg aplaudiment van posar el punt final.