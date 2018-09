Els Bombers rescaten un parapentista que pateix una caiguda a Organyà

Els Bombers han hagut de rescatar aquest dissabte al migdia un parapentista que ha caigut a prop de la pista d´enlairament d´Organyà. L´home, un francès de 34 anys, no ha patit ferides greus, però el Sistema d´Emergències Mèdiques (SEM) informava d´una possible fractura al turmell. L´helicòpter dels GRAE l´ha anat a rescatar en el punt on ha caigut, i més tard l´ambulància del SEM l´ha evacuat a l´hospital. L´accident ha tingut lloc a tres quarts de 3 de la tarda.