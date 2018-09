Un vehicle s'accidenta a Navàs i rebenta una canonada de gas

Un cotxe va xocar ahir a la tarda contra una canonada de gas a la via pública, a Navàs, a causa d'un accident de trànsit, segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat. Com a conseqüència de la topada es va produir una petita fuita de gas a l'exterior, que no va causar afectacions personals. Tampoc no va ser necessari haver de desallotjar cap edifici proper.

Els fets, segons van informar els Bombers, van tenir lloc a les 4 de la tarda a la cruïlla entre el passeig de Ramon Vall i el carrer de Mossèn Morta. Fins a l'indret s'hi va desplaçar la Policia Local i una dotació dels Bombers, que va situar tanques a la zona, en espera que hi arribessin tècnics de la companyia de gas.