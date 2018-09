Un home de 84 anys resulta ferit greu en un accident de trànsit a Urús

Un veí de Barcelona de 84 anys ha resultat ferit greu aquest dilluns al migdia en un accident de trànsit entre dos cotxes a Urús, segons fonts dels Bombers de la Generalitat. En el sinistre, també ha resultat ferit lleu un home de 87 anys d'edat, veí de Fontanals de Cerdanya.

Els fets, segons les mateixes fonts, han tingut lloc a 3/4 de 2 del migdia, a l'eix del Llobregat (C-16), al terme municipal d'Urús. Per causes que no han transcendit, dos vehicles han xocat entre si.

Com a conseqüència, han resultat ferits dos homes d'edat avançada, que han estat atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) al lloc dels fets. Un d'ells, el barceloní de 84 anys, ha estat traslladat en helicòpter a l'hospital Parc Taulí de Sabadell. Al seu torn, l'altre home ferit, de caràcter lleu, ha estat evacuat en ambulància a l'hospital de Puigcerdà.