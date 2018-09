Els Bombers rescaten un ciclista lesionat a Castellterçol

Els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir al matí un ciclista que es va lesionar en accidentar-se en una zona de difícil accés de Castellterçol, on no podia accedir l'ambulància. L'home, de 56 anys i veí de Sabadell, va ser traslladat posteriorment a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

Els fets, segons els Bombers, van tenir lloc a 2/4 de 12 del migdia, a la zona de la Pujolet, en una pista forestal no transitable per als vehicles. El ciclista va caure a terra i es va lesionar la clavícula, per la qual cosa no podia continuar. Efectius dels Bombers es van traslladar a peu fins al lloc de l'accident, van rescatar el ciclista i el van traslladar fins a l'ambulància del SEM.