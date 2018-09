Els Mossos de la Catalunya Central ja patrullen amb les pistoles elèctriques

Els Mossos d'Esquadra de la Catalunya Central han incorporat aquest setembre les pistoles elèctriques, conegudes amb el nom de Taser, en el marc del desplegament que el cos policial n'ha fet per tot Catalunya. Des de dimecres passat, ja estan en servei a les comissaries de Manresa, Berga, Igualada i Vic. A Solsona, és previst que hi arribin d'aquí a pocs dies. De moment, no s'han hagut d'utilitzar en cap actuació.

Les noves armes, que havien estat llargament reivindicades pels sindicats policials, disparen descàrregues elèctriques de baix amperatge amb l'objectiu d'immobilitzar de forma immediata i sense risc una persona. No les podran fer servir tots els agents, sinó exclusivament aquells que n'hagin rebut una formació.

A la Catalunya Central, s'han format en aquest sentit més de 90 mossos. D'una banda, es tracta de tots els comandaments de Seguretat Ciutadana que treballen com a caps de torn a les cinc comissaries de la regió, cadascuna de les quals ha incorporat una Taser. I, de l'altra, també han rebut formació els agents d'ordre públic de l'Àrea Regional de Recursos Operatius, per la qual cosa disposen d'armes elèctriques pròpies.

Aquests darrers dies, doncs, alguns agents de l'ARRO i els caps de torn ja han començat a patrullar per les comarques centrals amb les noves armes Taser, que són ben visibles de cara al ciutadà, ja que són de color groc. Les porten juntament amb l'arma de foc i la defensa reglamentària.

Els Mossos, de fet, expliquen que la Taser és una nova eina «a mig camí» entre la porra i la pistola de foc, i que té tres objectius: reduir el temps d'immobilització, garantir l'ús de la mínima força imprescindible i disminuir el patiment, tant de qui rep la descàrrega com dels agents que intervenen en l'actuació.

El cos policial afegeix que només es faran servir les pistoles elèctriques davant d'una situació «extrema» de necessitat i gravetat, que aconselli que l'actuació sigui ràpida per evitar «mals majors». Per això, s'ha format els policies per usar-les com a «últim recurs» i sempre seguint els principis de congruència i proporcionalitat.

Segons concreten fonts policials, les Taser es podran fer servir en aquells casos en què una persona està molt agitada, sobretot si és molt corpulenta. «Quan has de reduir amb la defensa una persona molt agressiva, normalment acaben lesionats tres o quatre mossos i aquesta mateixa persona», expliquen fonts del cos policial. En canvi, afegeixen, l'ús de la Taser permetrà el mínim risc per a tothom, sempre que la mediació i el diàleg no hagin tingut efecte.

Les pistoles Taser transmeten polsos elèctrics d'alt voltatge i de baix amperatge (0,013 ampers) que afecten les capacitats motores de qui rep la descàrrega i el paralitzen. La distància òtpima perquè siguin efectives són entre tres i cinc metres. Cada vegada que es facin servir, els Mossos faran un atestat, que enviaran al jutjat.

Paral·lelament, els Mossos hauran de gravar cada actuació amb una càmera que porten incorporada a l'armilla de l'uniforme. De moment, però, en l'únic cas que s'ha utilitzat la Taser, a Salt (Gironès), l'actuació no va ser gravada «per un error involuntari» dels agents. D'altra banda, els policies també estan obligats a portar desfibril·ladors externs, com a mesura preventiva.

Fonts policials asseguren que, en els països on ja fa anys que s'utilitza la Taser, el seu ús ha anat baixant progressivament, ja que actua com una arma «dissuasiva»: els delinqüents, a mesura que han anat coneixent la pistola i han anant prenent consciència dels seus efectes immobilitzadors, han anat reduint voluntàriament la seva resistència a la detenció.