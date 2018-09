Rescaten una dona de 77 anys que ha passat la nit al ras a Castellar del Riu

Una dona de 77 anys es va perdre ahir al vespre a Castellar del Riu, al Berguedà, després que es fes fosc mentre buscava bolets i es desorientés. Uns familiars que anaven amb ella van donar l'avís a les 20.17, quan van veure que la dona no tornava al cotxe i feia estona que no podien contactar amb ella.



La boletaire ha passat la nit al ras, a la zona de la Serra de Cal Jardí (Serra d'Ensija), segons han explicat fonts dels Bombers de la Generalitat a aquest diari, i ha estat localitzada sana i estàlvia aquest dimarts a 2/4 de 10 del matí. La recerca va començar ahir a quarts de 9 del vespre i ha durat tota la nit. Hi han participat 12 vehicles terrestres dels Bombers, una unitat GRAE i el grup caní, i també la Unitat Especial de Muntanya dels Mossos d'Esquadra.



Aquest matí des de primera hora un helicòpter dels Bombers s'ha afegit a l'operatiu, utilitzant una càmera tèrmica per detectar el cos de la dona a la zona muntanyosa on es va perdre ahir i on ha passat la nit. Finalment, ha estat localitzada sana i estàlvia i rescatada amb l'helicòpter dels Bombers. Posteriorment ha estat traslladada per personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital Sant Bernabé de Berga, on se li ha practicat un reconeixement mèdic.





Recerca exitosa a Castellar del Riu d'una boletaire de 77 anys desapareguda ahir tarda (avís 20.18h) a la Serra de Cal Jardí (Serra d'Ensija). Dispositiu amb #GRAE #GCR i 12 dotacions #bomberscat, HC amb càmera tèrmica, amb d'altres cossos.Localitzada sana i estàlvia aquest matí pic.twitter.com/HMUPW3lhcZ — Bombers (@bomberscat) 11 de setembre de 2018