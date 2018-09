Rescaten en helicòpter un escalador ferit en una paret del Pedraforca

Un helicòpter dels Bombers de la Generalitat va rescatar ahir a la tarda un escalador que es va lesionar mentre practicava escalada en una paret del Pedraforca, segons van informar fonts del cos d'emergències.

La incidència es va produir poc després de les 6 de la tarda, a la paret d'Estasen, al terme municipal de Saldes. L'escalador, que estava enfilat a mitja paret, es va lesionar l'espatlla i no podia continuar.

Fins a l'indret, s'hi va traslladar l'helicòpter dels Bombers, que va rescatar tant el ferit com el company que anava amb ell, que estava il·lès. L'escalador lesionat va ser evacuat a l'hospital comarcal de Berga. L'altre va ser portat fins al refugi de Lluís Estasen, on havia aparcat el seu cotxe particular.

D'altra banda, l'helicòpter dels Bombers també es va activar al matí per la recerca d'un boletaire a Guixers. L'avís es va produir a 2/4 de 12, quan un boletaire va alertar que el seu fill, que anava amb ell, s'havia extraviat. La recerca, però, es va desactivar al cap de poc, en constatar que s'havia produït un malentès entre els dos boletaires.