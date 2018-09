Un acusat d'atracar dues persones grans a Manresa s'enfronta a 9 anys

Carrer de Sant Bartomeu, on va tenir lloc un dels atracaments

Carrer de Sant Bartomeu, on va tenir lloc un dels atracaments ARXIU/J. S.

Un acusat d'haver robat amb violència a dos vianants d'avançada edat a Manresa anirà a judici el proper octubre, tot enfrontant-se a nou anys de presó. El processat, Nasser A., va agredir presumptament un home de 78 anys, a qui va fer la traveta quan caminava pel carrer, i una dona de 89 anys, a qui va empènyer contra la paret.

Els fets, segons la fiscalia, van tenir lloc el mes de juny del 2016. El primer cas es va produir el dia 1, a les 5 de la tarda, al carrer Sant Bartomeu. El processat, segons el fiscal, va abordar un home de 78 anys, a qui va fer la traveta mentre caminava pel carrer. A continuació, segons el ministeri públic, li va arrencar el rellotge, la qual cosa li va provocar lesions a la mà.

Al cap d'uns dies, el 20 de juny, es va produir el segon atracament. Segons la fiscalia, Nasser A. va elegir aquest cop una dona de 89 anys que caminava per la plaça Hospital. El lladre li va fer donar una forta empenta contra la paret, sense arribar a provocar-li lesions. Seguidament, li va arrencar una cadena i una medalla d'or, que portava penjades al coll.

La fiscalia constata que l'acusat va triar com a víctimes persones de molt avançada edat i que caminaven soles, per tal d'assegurar-se l'èxit dels robatoris. Quan el jove va ser identificat al cap d'uns dies per la policia, duia posat el rellotge que havia sostret a l'home.

El ministeri fiscal tipifica els fets com dos delictes de robatori amb violència i un delicte lleu de lesions, per la qual cosa demana nou anys de presó i una multa de 300 euros. També reclama que indemnitzi les víctimes. El judici s'ha assenyalat per a final d'octubre al Jutjat Penal 3 de Manresa.